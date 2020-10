Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke, Sigmar Gabriel (SPD), hat an die Europäer appelliert, außenpolitisch enger zusammenzuarbeiten. Unabhängig davon, ob die US-Präsidentenwahl zugunsten des amtierenden Präsidenten Donald Trump oder des Herausforderers Joe Biden ausgehe, müsse sich Europa "zusammenraufen", sagte der deutsche Ex-Außenminister am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner".