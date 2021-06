Die Leiterin Hauptstadtbüro des "Spiegel", Melanie Amann, erklärte, dass "es hanebüchen ist, was Gauland über die Bundesnotbremse sagt". Sie betonte, dass die AfD in Sachsen-Anhalt besonders radikal und besonders erfolgreich" sei: "Die AfD-Funktionäre aus dem Westen zapfen in Ostdeutschland gezielt dieses 'DDR-Gefühl' an, besonders Björn Höcke".