Proteste von Fatigue-Erkrankten: Wann bekommen wir Hilfe?

Auf diesen großen Missstand wollen sie auf den Rollstuhldemos in Frankfurt am Main, Berlin , Köln, Hamburg und Ulm aufmerksam machen. Obwohl mindestens 500.000 Menschen in Deutschland an ME/CFS erkrankt sind, gibt es nur zwei spezialisierte Anlaufstellen für Betroffene: eine für Erwachsene in Berlin und eine für Kinder in München. Es brauche deutlich mehr, sagen Betroffene und Angehörige.