Am Freitag räumte Caffier den Kauf ein. "Ja, habe ich. Eine Kurzwaffe. Anfang 2018, auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und zu einem Zeitpunkt, als der Mann noch nicht unter Verdacht stand und im In- und Ausland als zuverlässiger Ausbildungspartner der Polizei galt", sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel". Auf dem Schießplatz des Mannes in Güstrow im Landkreis Rostock hätten Spezialeinheiten mehrerer Bundesländer trainiert.