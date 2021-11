Wenn es mal im "Gebälk knarrt", dann werden "wir beiden" das klären, sagte Simone Oldenburg auf ihrem Parteitag am Wochenende in Güstrow (auch der hatte fast einstimmig dem Koalitionsvertrag zugestimmt). Und auch Manuela Schwesig wurde in den letzten Wochen nicht müde, immer wieder das besonders gute Verhältnis zur Frau an ihrer Seite zu betonen.