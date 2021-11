Sieben Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben sich SPD und Linke am Samstag auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, auf dessen Grundlage sie in den kommenden fünf Jahren in Schwerin regieren wollen. Die Verhandlungsführerinnen Manuela Schwesig (SPD) und Simone Oldenburg (Linke) unterzeichneten den Vertrag in Schwerin. Am Montag will sich Schwesig vom Landtag im Amt bestätigen lassen.