MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen der Coronavirus-Epidemie bleiben von Montag an auch in Mecklenburg-Vorpommern Schulen und Kitas flächendeckend geschlossen. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Rande einer Kabinetts-Sondersitzung. Bislang hatten entsprechende Anordnungen nur für Rostock und den Landkreis Ludwigslust-Parchim gegolten. Damit hat nun auch das letzte Bundesland Schulschließungen beschlossen.



Größere Sport- und Kulturveranstaltungen wurden abgesagt, die Hochschulen verlängerten die Semesterferien.