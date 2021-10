Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben die Sozialdemokraten verkündet, mit der Linkspartei über eine Koalition verhandeln zu wollen. Die wiedergewählte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig teilte am Mittwochabend nach einer gemeinsamen Sitzung des Landesparteivorstands, des Parteirats und der Landtagsfraktion in Güstrow mit, dass die Entscheidung einstimmig gefallen sei.