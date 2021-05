Der abgesetzte Übergangspräsident Malis, Bah N'Daw, und sein Regierungschef Moctar Ouane sind nach Angaben des Militärs wieder auf freiem Fuß. Nachdem sie am Mittwoch in Haft ihren Rücktritt erklärt hatten, seien sie am Donnerstag freigelassen worden, teilte die Armee mit.