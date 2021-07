Die höhere Zahl gehe unter anderem auf "das Fehlen von proaktiven europäischen staatlich geleiteten Such- und Rettungseinsätzen in internationalen Gewässern zusammen mit Beschränkungen für NGOs" zurück, teilte IOM-Sprecher Safa Msehli mit. "Diese Menschen können bei so einer gefährlichen Reise nicht im Stich gelassen werden."