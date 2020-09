Eine leere Garderobe in einer Schule

Quelle: dpa

Niedersachsen schließt als nächstes Bundesland wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen. Sie bleiben von Montag an dicht. Nach zwei Wochen Schließung würden am 30. März nahtlos die Osterferien beginnen.



Niedersachsen reiht sich damit in die Liste der Bundesländer ein, die wegen der Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus ihre Bildungseinrichtungen schließen. Zuvor hatten das bereits Bayern und das Saarland getan. Auch in der Hauptstadt stellen Schulen und Kitas stufenweise ihren Betrieb ein.