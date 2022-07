Kai Stuve, Dozent für Osteuropäische Geschichte an der Universität Halle-Wittenberg, merkt jedoch an, dass die an den Massenmorden meist beteiligten einheimischen Polizeikräfte keine Organe der OUN waren. "Geschichtsklitterung gibt es in diesem Interview auf beiden Seiten. Der Vorwurf, die Bandera-Anhänger seien für Massenmorde an 800.000 Juden verantwortlich gewesen, ist völlig absurd", schreibt Stuve auf Twitter. Die OUN-Massenmorde an Juden hätten 1941 einige Tausend Menschen umfasst, aber keine 800.000.