Im Mittelpunkt stehen die Klimakrise und die Corona-Pandemie. In der Klimapolitik hofft die Bundesregierung auf ein "starkes Signal" der G20 kurz vor der Weltklimakonferenz in Glasgow - die G20-Mitglieder verursachen 80 Prozent des weltweiten Ausstoßes an Klimagasen. Innerhalb der G20-Gruppe gibt es aber große Differenzen - etwa in der Frage, bis wann die jeweiligen Länder Klimaneutralität anpeilen: Deutschland will sie bis 2045 erreichen, China erst 2060, und Länder wie Indien legen sich noch nicht auf ein Datum fest.