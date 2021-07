Nichts erinnert an die verkrampfte Atmosphäre und die irritierten Blicke, die das Verhältnis zwischen Merkel und Trump auszeichneten. So blieb ein Moment vom März 2017 in Erinnerung, als der damalige US-Präsident ihr nach einem kurzen Vier-Augen-Gespräch vor Fotografen den Handschlag verweigerte.