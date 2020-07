Nicht nur Deutschland habe derzeit infolge der Corona-Pandemie Probleme, so Söder: "Die Probleme in anderen Ländern sind ungleich größer und wir haben gerade in der Corona-Zeit ein Auseinanderklaffen erlebt". Das von Deutschland und Frankreich vorgeschlagene milliardenschwere Hilfspaket bezeichnete er als sehr guten Weg dahin. Söders Anspruch an diese Aufgabe formulierte er als "Schicksalspräsidentschaft für Europa":