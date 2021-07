In den USA machten zuletzt immer wieder Cyberattacken Schlagzeilen. Auch in anderen Ländern wird die Gefahr aus dem Netz immer mehr zum Problem, nicht zuletzt auch bei Wahlen. Biden hatte bereits an die europäischen Staats- und Regierungschefs appelliert, dass man dieser Gefahr gemeinsam entgegentreten müsse. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses erwartet, dass diese "wachsende Bedrohung" auch am Donnerstag auf der Agenda von Biden und Merkel stehen werde.