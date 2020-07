Kanzlerin Merkel hat sich sich insgesamt zum siebten Mal in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin den Fragen des deutschen Bundestags gestellt. In ihrer Eröffnungsrede hat sich Merkel zunächst auf die heute übernommene EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands fokussiert – und die damit verknüpfte Hoffnung, EU-Aufbauprogramme für die wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie zügig in die Wege zu leiten.