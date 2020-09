Als Erdogan am vergangenen Sonntag durch Berlin fuhr, war es ein Mann am Straßenrand, den die Präsidentengarde zu bestrafen beschloss. Er soll, so gab es die türkische Delegation später zu Protokoll, dem empfindlichen Präsidenten den Mittelfinger gezeigt haben. Also sprang ein Bodyguard aus einem Begleitfahrzeug, stieß den Passanten einmal zur Seite und spurtete zurück in den Schutz der türkischen Delegation. Das Erstaunliche an dem Vorfall war gar nicht so sehr die Frechheit von Erdogans Männern, sondern die Reaktion der Bundesregierung. Weil es keine gab.