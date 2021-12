Mit 16, sagte ich still

Ich will, will groß sein, will siegen

Will froh sein, nie lügen

Mit 16, sagte ich still

Ich will, will alles oder nichts



Für mich soll's rote Rosen regnen

Mir sollten sämtliche Wunder begegnen

Die Welt sollte sich umgestalten

Und ihre Sorgen für sich behalten



Und später, sagte ich noch

Ich möcht' verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren

Und später, sagte ich noch: Ich möcht

Nicht allein sein und doch frei sein



Für mich soll's rote Rosen regnen

Mir sollten sämtliche Wunder begegnen

Das Glück sollte sich sanft verhalten

Es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten



Und heute, sage ich still

Ich sollt mich fügen, begnügnen

Ich kann mich nicht fügen

Kann mich nicht begnügnen

Will immer noch siegen will alles, oder nichts



Für mich soll's rote Rosen regnen

Mir sollten ganz neue Wunder begegnen

Mich fern vom alten neu entfalten

Von dem, was erwartet, das meiste halten

Ich will, ich will.



Autoren: Hans Hammerschmid, Hildegard Knef