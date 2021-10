Am Nachmittag ist eine Kranzniederlegung von Merkel und Bennett in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem geplant. Bei einer Zeremonie in Jerusalem soll Merkel die Ehrendoktorwürde der Technion-Hochschule aus Haifa verliehen werden. Merkel erhalte die Auszeichnung "für ihre Unterstützung Israels, ihren beharrlichen Kampf gegen Antisemitismus und ihre starke Unterstützung von Wissenschaft und Bildung", hieß es in der Begründung.