Die Lage in Libyen ist so vertrackt wie vielschichtig. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 herrscht in dem Land Bürgerkrieg, in dem verschiedene Milizen versuchen, ihren Einfluss zu sichern. Auf der einen Seite steht al-Sarradsch, dessen Regierung international anerkannt wird und von der Türkei, Italien, Katar und syrischen Milizen gestützt wird. Auf der anderen Seite, im Osten des Landes, die Truppen Haftars, die von russischen Söldnern, Frankreich und Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien gestützt werden. Letzteres steht nicht auf Merkels Einladungsliste, was mit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul zu tun haben könnte.