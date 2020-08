In der Düsseldorfer Staatskanzlei beteuert man, man habe die Kanzlerin schon deutlich vor ihrem Besuch in Bayern eingeladen. Denn es ist eben der zweite Besuch der Kanzlerin nach Bayern, aber Zweiter will man hier auf keinen Fall sein. Und so ist das schlicht gehaltene Programm des "Arbeitsbesuchs" wohl auch eine bewusste Abgrenzung zur bayerischen Prunk-Inszenierung.