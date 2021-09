Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntag nach einem Besuch mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (beide CDU) in den von der Unwetterkatastrophe betroffenen Gebieten die Fortschritte beim Wiederaufbau gelobt. "Es passiert etwas", sagte Merkel. Laschet hob die staatlichen Finanzhilfen in Höhe von 30 Milliarden Euro hervor, die kommende Woche beschlossen werden sollen - dies sei eine "große Leistung".