Also bleibt Merkel sitzen und hört sich so lange Lob und Tadel an, bis sie ihr Handy interessanter findet. Man wüsste gern, was sie so textet, denn es gehört zu den Besonderheiten dieser Debatte, dass alle drei potentiellen Nachfolger nacheinander das Wort ergreifen. Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz würdigen Merkels Kanzlerschaft mit erstaunlich ähnlichen, freundlichen Worten. Auch von der FDP bekommt sie heute ein eher gutes Zeugnis, von der Linkspartei ein eher schlechtes. Kurz nach halb elf ist Merkel weg.