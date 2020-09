Merkel: So völlig entspannt war das Verhältnis vermutlich nie. Angela Merkel hat immer ein großes Problem gehabt, wenn neben ihr eine Persönlichkeit herangereift ist, die in etwa ihre Statur hätte erwerben können. Das wissen wir nicht bei Frau Kramp-Karrenbauer. Aber in dem Moment, in dem Kramp-Karrenbauer mit dieser Krise in Thüringen konfrontiert gewesen ist, hätten beide auftreten müssen und Merkel hätte sich bereden müssen und sagen, ich stehe hinter dir, nicht einen Tag später in klassischer Manier abwarten und dann publikumserheischend zu sagen: Die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Sie hat sich dann profiliert auf Kosten einer schwächeren Führungsgestalt AKK.