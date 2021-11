"Vive Mutti" (Es lebe Mutti), riefen viele Schaulustige, die während des Abschiedsbesuchs der Bundeskanzlerin am Mittwochabend in Beaune im Burgund hinter den Absperrgittern warteten. Unter Missachtung des offiziellen Programms zogen der Gastgeber, Präsident Emmanuel Macron, und Angela Merkel ihr Bad in der Menge genüsslich in die Länge.