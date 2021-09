Und so will Frankreich vor allem eine rasche Regierungsbildung: "Wichtig ist ein Partner, mit dem schnell zusammengearbeitet werden kann", sagt Politikwissenschaftlerin Cornelia Woll von Sciences Po in Paris. Schon jetzt gehe die Macron-Regierung davon aus, dass die Koalitionsverhandlungen in Berlin lange dauern werden. Dazu kommt: Ab Januar 2022 übernimmt Frankreich die europäische Ratspräsidentschaft - und im April 2022 findet im Land die Präsidentschaftswahl statt.