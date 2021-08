Auch die Situation in Belarus, wo ein "Diktator in schlimmster Weise gegen seine eigene Bevölkerung vorgehe" und auf den die russische Führung Einfluss habe, werde Thema in Moskau sein, sagte Regierungssprecher Seibert. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hindert Flüchtlinge nicht mehr an der Weiterreise in die EU - als Reaktion auf westliche Sanktionen.



Seitdem kämpft vor allem Litauen mit einem verstärkten Andrang von Migranten aus dem Nahen Osten über die Grenze zu Belarus.