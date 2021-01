Merkel: "Können dritte Welle noch verhindern"

Auch die Bundeskanzlerin hatte vor diesem Hintergrund nach den neuen Bund-Länder-Beratungen Grenzschließungen nicht ausgeschlossen. Diese Möglichkeit stieß auf Kritik - auch in eigenen Reihen. "Die EU-Staaten drohen im Kampf gegen Covid wieder in nationales Kleinklein zu verfallen", sagte etwa die europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Franziska Brantner. Auch EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) warnten vor nationaler Abschottung. Grenzschließungen in Europa wären "im Ergebnis der schlechte Weg", sagte Braun der Deutschen Welle.