Demokratische Macht wird in Berlin nach einer Wahl nicht nur von einer Person zur anderen, sondern auch von einer Partei zur anderen friedlich und in diesem Falle sogar harmonisch übergeben. Das werde durchaus als "Signal" an die G20-Partner verstanden, heißt es in Berlin. Denn im Klub der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sind längst nicht mehr nur westliche Demokratien vertreten.