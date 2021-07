Merkel: "Es wird keine Impfpflicht geben"

Das betont Merkel bei einem Besuch des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin. "Ich glaube nicht, dass man durch Veränderung dessen, was wir gesagt haben, also keine Impfpflicht jetzt, Vertrauen gewinnen würde", sagte die Kanzlerin. Stattdessen gehe die Bundesregierung weiter den Weg, für das Impfen zu werben.