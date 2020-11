Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verlangte bei "Bild live" schärfere und einheitliche Regeln für die Schulen. "Ich werbe dafür, dass wir die Maskenpflicht überall einführen." Wirtschaftsminister Altmaier schlug in der "Bild am Sonntag" Schulunterricht in geschlossenen Gaststätten und Hotels vor, um die Abstandsregeln besser einhalten zu können.