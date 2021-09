Erweiterungs-Stillstand auf dem Westbalkan

Es sei von "absolut geostrategischem Interesse, die Westbalkan-Staaten in die Europäische Union aufzunehmen", wiederholte Angela Merkel am Montag in der serbischen Hauptstadt Belgrad ein jahrelang vorgetragenes Mantra. Doch die Hindernisse auf diesem Weg bleiben hoch. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens gibt es in der EU Vorbehalte, etwa aus Frankreich - wo man sich nach der EU-Osterweiterung nicht noch mehr Länder an den Tisch holen möchte.