Welche Musik läuft bei Merkels Zapfenstreich?

Der Große Zapfenstreich wird von einem Spielmannszug und einem Musikkorps gestaltet. Begleitet werden sie von Fackelträgern und Soldaten mit Gewehr. Der Große Zapfenstreich marschiert unter den Klängen des „Yorck'schen Marsches“ auf. Nachdem die Formation sich ausgerichtet hat und der zu ehrenden Person gemeldet wurde, schließt sich eine sogenannte Serenade an. Sie besteht üblicherweise aus drei Musikstücken, die sich der Geehrte wünschen kann. So ließ sich Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu seiner Verabschiedung in der Serenade die "Moritat von Mackie Messer" aus der Dreigroschenoper, „Summertime“ von George Gershwin und das durch Frank Sinatra bekannte "My Way" spielen. Karl-Theodor zu Guttenberg wünschte sich "Smoke on the water" von Deep Purple. Gaucks Wahl fiel auf das politische Volkslied "Freiheit, die ich meine", das Stück "Über sieben Brücken musst Du gehen" der DDR-Rockband Karat aus den 70er Jahren und schließlich den Bach-Choral "Ein feste Burg ist unser Gott".



Anschließend folgt der Große Zapfenstreich in der traditionellen Spielfolge. Zum Gebet wird der Helm auf Kommando abgenommen. Nach der Nationalhymne marschiert der Große Zapfenstreich unter den Klängen des „Zapfenstreichmarsches“ aus.



Quelle: dpa