Merz: Man kann natürlich an jeder Entscheidung Kritik üben. Ich halte die Entscheidung, die Antragspflichten für Insolvenzanträge noch einmal hinauszuschieben, für problematischer. Aber es gibt auch gute Gründe, das jetzt so zu entscheiden. Ich stehe hier nicht, um Kritik an der Bundesregierung oder an der eigenen Partei zu üben. Sondern ich richte meinen Blick auf das Jahr 2021 - und stelle mir die Frage, mit welchem Programm, mit welcher Idee gehen wir dann in die Bundestagswahl.