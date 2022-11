Ich würde sagen wir konzentrieren uns auf die, die da sind und sorgen dafür, dass sie so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt integriert werden. Deswegen hatten wir letzte Woche ja auch diese harte Auseinandersetzung um das Bürgergeld. Betrifft ja nicht nur Deutsche, sondern betrifft auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die hier in Deutschland leben. Wir sind offen für eine Diskussion, verschließen uns auch überhaupt nicht den guten Argumenten, aber zu behaupten, man müsse jetzt bei Null anfangen und es sei alles so schrecklich gewesen in den letzten Jahren, die Behauptung ist falsch."