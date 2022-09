Dass die Opposition in einem Parlament "die Richtung vorgeben" könne, passiere selten, merkte der Journalist Robin Alexander an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sehr lang gezögert, bis der Bundestag beschlossen habe, dass auch schwere Waffen in die Ukraine geliefert werden - "erst als die Grünen und die FDP ihm von der Fahne zu gehen drohten, in die Richtung von Herrn Merz", so der Journalist. "Hocherstaunlich" sei, dass das nun wieder passiere: "Man hört die Stimmen aus der FDP. Man hört die Stimmen aus den Grünen. Man hört [Merz'] Aussage vom Parteitag."