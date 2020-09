Friedrich Merz

Was für ihn spricht: Friedrich Merz gilt seit seiner Kandidatur um den Parteivorsitz vor gut anderthalb Jahren in vielen Landesverbänden als Hoffnungsfigur. Als jemand, der alles ändern könnte, was andere an dem Mitte-Kurs der Ära Merkel und Kramp-Karrenbauer kritisieren. Konservativer irgendwie. Merz füllt die Säle, er ist in seiner Rhetorik mitreißender als Merkel und Kramp-Karrenbauer zusammen. Just vor wenigen Tagen erst hat Merz die Voraussetzungen für sein volles Comeback in die Bundespolitik geschaffen. Er hat gesagt, er wolle sich wieder "stärker politisch engagieren", in Verden die Kandidatur um ein Bundestagsmandat angedeutet. Sein Aufsichtsratsmandat bei der Fondsgesellschaft Black Rock will er Ende März zurückgeben.