Es kam zu der Aussage vom Anfang - dass Merz einen anderen Wahlkampf als Laschet geführt hätte. Er hätte ihn "polarisierender" gemacht, so Merz - was dann aber wiederum andere als unangenehm hätten empfinden können. Er ließ offen, ob die Union in Umfragen dann aber besser dastehen würde als aktuell. Was Merz mit "polarisierender" meint, machte er dann am Beispiel des politischen Mitbewerbers deutlich.