re:publica in Berlin: Merz bringt seinen Digitalminister mit

In Berlin startet am Vormittag die Digitalkonferenz re:publica. Einer der Gäste: Digitalminister Karsten Wildberger.

Worüber Wildberger reden wird

Beckedahl wird sich am Dienstag 30 Minuten mit Wildberger unterhalten. "Das Digitalministerium als Start-up", heißt die Session. Eine der Fragestellungen: Welche Aufgaben stehen im Ministerium an?

Das Ministerium hatte laut Beckedahl den Wunsch, "dass Wildberger seine Pläne in einer Rede vorstellt und wir nur kurz im Anschluss dazu reden werden". Wirklich "grillen" wolle er den Neuen nicht, sagt Beckedahl.

Kanzler Merz auf re:publica erwartet

Bereits an diesem Montag ist Friedrich Merz zu Gast. Der Kanzler stellt aber nicht seine digitalpolitische Agenda vor, sondern spricht über Außenpolitik. "Kriege, Krisen, Kanzlerschaft: Deutsche Antworten auf europäische Fragen", heißt seine Session, moderiert unter anderem von Carolin Bredendiek und Markus Preiß.

Merz redet auf Einladung des Senders WDR unter anderem über Europas Auseinandersetzung mit Russland, China und den USA. Und es geht um die Frage, welche Rolle die EU spielt "im zunehmend verheerenden Krieg Israels in Gaza".

