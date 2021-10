"Indoor-Air" lautet die Messe, die an diesem Dienstag in Frankfurt begonnen hat. Der Name ist Programm: Es geht um Klima- und Belüftungsmöglichkeiten in Gebäuden, unter anderem auch Luftreinigungsgeräte. Und die Nachfrage nach diesen Luftreinigungsgeräten ist groß, genauer gesagt zu groß.