Künast gegen Meta: "Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel"

Auf einer Grafik ist das Gesicht von Renate Künast zu sehen, daneben ihr vermeintliches Zitat: "Integration fängt damit an, dass Sie als Deutscher mal türkisch lernen!" Ein Satz, den die Grünen -Politikerin in Wirklichkeit nie gesagt hat. Dennoch verbreitet sich das sogenannte Meme in unterschiedlichsten Variationen auf Facebook . In den Kommentaren unter den Beiträgen schlägt der Politikerin Hass entgegen.