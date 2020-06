Früher passte kein Blatt zwischen Jörg Meuthen und Ralf Özkara. Gemeinsam verhinderten sie Alice Weidel im März 2017 als Landesvorsitzende in Baden-Württemberg. Meuthen schickte seinen einstigen Büroleiter Özkara ins Rennen, warb auf der Parteitagsbühne öffentlich für ihn und brachte ihm wohl so den Sieg ein. Legendär die Reaktion von Alice Weidel, die Meuthen wütend an den Kopf warf: "Du hast mich abgeschossen."