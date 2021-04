Das Verfassungsgericht hat Berlin untersagt, Mieten zu deckeln. Das sei Sache des Bundes. Eine Schlacht sei verloren, doch der Kampf gegen explodierende Mieten noch nicht, so SPD-Vize Kevin Kühnert. Der Bund solle die Mietpreise in deutschen Großstädten deckeln. Auch die Grünen liebäugeln mit der Idee. Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf und Wohnen, die große soziale Frage, wird darin eine große Rolle spielen. Die Mietpreisbremse des Bundes ist zahnlos und bewegt nur wenig. Also warum eigentlich kein bundesweiter Mietendeckel? Zumindest bis so viel gebaut wurde, dass der Markt sich entspannt hat.