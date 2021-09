So sollen unter anderem in den Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart oder Bielefeld Mieten generell eingefroren werden, also keine Mieterhöhungen mehr möglich sein. In diesen Städten soll es auch möglich sein, bestehende Mieten abzusenken - und zwar dann, wenn sie 20 Prozent über der sogenannten leistbaren Miete liegen.