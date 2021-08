Nach dem Rückzug der westlichen Länder aus Afghanistan fiel das Land in die Hände der radikalislamistischen Taliban. Für viele Afghaninnen und Afghanen ist derzeit völlig ungewiss, ob sie in ihrer Heimat nun überhaupt noch sicher sind. Und während am Flughafen in Kabul noch Menschen um die Ausreise bangen, diskutiert das politische Berlin über den Umgang mit möglichen Migrationsströmen.