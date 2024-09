Treffen zu Migration: Union nimmt an Gesprächen teil

Die Union wird an den Migrations-Gesprächen mit der Bundesregierung am (heutigen) Dienstag teilnehmen. Das kündigte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, an. Man sei in Kontakt mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser gewesen, sagte der CDU-Politiker in Berlin.