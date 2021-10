Hintergrund der neuen Fluchtroute über Belarus ist ein komplizierter geopolitischer Konflikt. Die Europäische Union hatte Strafmaßnahmen gegen Belarus verhängt, weil Machthaber Alexander Lukaschenko im Frühjahr ein Flugzeug zur Routenänderung zwang und einen Blogger aus der Maschine holte. Im Gegenzug kündigte Lukaschenko an, Migranten auf dem Weg in die EU nicht mehr aufzuhalten.



Die Bundesregierung und auch die Regierungen in Lettland, Litauen und Polen beschuldigen Lukaschenko, in organisierter Form Migranten und Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen.