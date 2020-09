Die Türkei hat mehr Flüchtlinge als je zuvor, der Druck wächst, und es kommen jedes Jahr durch Geburten Menschen dazu, und jetzt noch Hunderttausende an den Grenzen. Und in beiden Fällen reagieren die Regierungen, da es keinen Vorschlag von anderen europäischen Partnern gibt, wie es die nächsten vier Jahre weitergehen soll, panisch. Und das Ergebnis schadet allen.



Griechenland wird die Menschen nicht durch Gewalt an der Grenze zurückhalten können, denn auf dem Meer kann man keine Mauern bauen. Und die Türkei wird das, was sie wirklich braucht, nämlich die Unterstützung für die Millionen Flüchtlinge im Land, von der EU auf diese Art nicht bekommen.



Was wir jetzt brauchen, ist eine deutsche Initiative, um einige Staaten in der EU zusammenzubringen und zu sagen, wir setzen das Abkommen jetzt um, wir brauchen ein zweites Abkommen, das letzte ist gescheitert.