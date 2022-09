David Miliband: Der Krieg ist offensichtlich ein Beispiel für eine Welt in Aufruhr. Er hat eine Krise der Ernährungssicherheit beschleunigt. Vor drei Jahren standen 135 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot. Heute sind es 350 Millionen. Für die Menschen, die in fragilen Staaten auf der ganzen Welt am Abgrund stehen, ist dies also eine tödliche Bedrohung.